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В Ростовской области женщина погибла при пожаре в собственной квартире

В Ростовской области женщина погибла при пожаре в собственной квартире
В Морозовске Ростовской области произошел пожар в многоэтажке. Происшествие случилось ночью 4 января на улице Зеленского, 68.

Как сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Морозовскому району, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Владелица квартиры примерно в два часа ночи забыла потушить сигарету. В результате огонь распространился по вещам на полу.

Соседи, увидев пожар, вызвали спасателей. Они потушили возгорание примерно за полчаса. Женщина получила ожоги различной степени и скончалась в больнице.

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