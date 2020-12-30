В Ростовской области женщина погибла при пожаре в собственной квартире

В Морозовске Ростовской области произошел пожар в многоэтажке. Происшествие случилось ночью 4 января на улице Зеленского, 68.Как сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Морозовскому району, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Владелица квартиры примерно в два часа ночи забыла потушить сигарету. В результате огонь распространился по вещам на полу.Соседи, увидев пожар, вызвали спасателей. Они потушили возгорание примерно за полчаса. Женщина получила ожоги различной степени и скончалась в больнице.