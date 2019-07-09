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В Ростовской области женщина разыскивает мужа, пропавшего три месяца назад

В Ростовской области женщина разыскивает мужа, пропавшего три месяца назад
Уже три месяца в Ростовской области разыскивают пропавшего без вести мужчину. Виталий Гафаров исчез 13 апреля в Таганроге.

Как сообщила супруга Виталия, в тот день он должен был отправиться в Должанск — город, расположенный в Луганской области. С тех пор он перестал выходить на связь. Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.

Рост Виталия - 179 сантиметров. У него среднее телосложение, тёмно-русые волосы, голубые глаза. В день пропажи на нём были надеты серый спортивный костюм и синие кроссовки. При себе мужчина имел только мобильный телефон.

Если вы располагаете информацией о том, где может находиться Виталий Гафаров, сообщите по телефону: 8-800-550-71-40.

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