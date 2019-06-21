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В Ростовской области произошло тройное ДТП: пострадал ребенок

В Ростовской области произошло тройное ДТП: пострадал ребенок
На трассе Багаевская – Новочеркасск в Ростовской области произошла авария с участием трех автомобилей. Дорожно-транспортное происшествие случилось в микрорайоне Донском Новочеркасска 23 июня около 17 часов. Об этом сообщает портал DonDay.ru.

По информации портала, водитель машины «Лада Приора» двигался со стороны Дона. В какой-то момент мужчина отвлекся от дороги и не увидел, что впереди возле светофора притормозила «Киа Церато». Автомобили столкнулись. После удара иномарку отбросило на «Шевроле Ланос».

В результате двойного ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир иномарки «Киа Церато». Он получил незначительные травмы, однако его госпитализировали для полного обследования.

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