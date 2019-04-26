На трассе в Ростовской области столкнулись три иномарки: пострадала женщина



В Ростовской области столкнулись три иномарки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 апреля около 11 часов на трассе Багаевская – Новочеркасск. Об аварии сообщает DonDay Новочеркасск.



Известно, что в районе станицы Бессергеневской мужчина за рулем «Шевроле Ланос» остановился, чтобы пропустить встречные авто. Двигающийся за ним «Шевроле Круз» также притормозил. Однако следовавший за пикапом водитель «Митсубиси» отвлекся и не успел отреагировать на дорожную ситуацию. В результате его автомобиль врезался в «Круз», а тот, в свою очередь, – в «Ланос». Удар был такой силы, что находившийся в середине «Круз» отбросило на правую обочину. Здесь иномарка влетела в бетонный столб. Конструкция оказалась сильно повреждена – только чудом она не упала на машину.



Водитель иномарки «Шевроле Круз» получил незначительные повреждения. Однако госпитализация понадобилась его пожилой пассажирке. Женщина сильно испугалась, и в результате у нее обострилось сердечно-сосудистое заболевание. Прибывшие на место медики доставили ее в больницу.