В Ростовской области при столкновении ВАЗа и грузовика погибли два человека



В Ростовской области при столкновении ВАЗа и грузовика погибли два человека. ДТП произошло 11 января около 15 часов на 325-м километре трассы Волгоград – Каменск.



По предварительной информации, 27-летний парень за рулем автомобиля «ВАЗ-2115» пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Здесь легковушка врезалась в грузовик «Хино».



– В результате аварии скончались водитель и пассажир ВАЗа. Еще два человека, находившиеся в этом автомобиле, госпитализированы, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.