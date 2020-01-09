Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области при столкновении ВАЗа и грузовика погибли два человека

В Ростовской области при столкновении ВАЗа и грузовика погибли два человека
В Ростовской области при столкновении ВАЗа и грузовика погибли два человека. ДТП произошло 11 января около 15 часов на 325-м километре трассы Волгоград – Каменск.

По предварительной информации, 27-летний парень за рулем автомобиля «ВАЗ-2115» пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Здесь легковушка врезалась в грузовик «Хино».

– В результате аварии скончались водитель и пассажир ВАЗа. Еще два человека, находившиеся в этом автомобиле, госпитализированы, – прокомментировали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.