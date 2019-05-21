В Ростовской области мотоциклист пострадал в тройном ДТП



В Ростовской области водитель двухколесного транспорта пострадал в ДТП с двумя иномарками. Авария случилась 22 мая в Волгодонске.



По предварительным данным, мужчина на мотоцикле ехал по улице Морской. Не выдержав нужную дистанцию, он врезался в попутный «Лифан». Затем мотоциклиста отбросило на «Рено», движущийся во встречном направлении.



В результате ДТП водитель двухколесного транспорта получил различные повреждения. Бригадой скорой помощи он был доставлен в больницу.