В Ростовской области девочка-подросток родила в туалете больницы ребенка и выбросила его в мусор



Шокирующий случай произошёл в городе Волгодонске Ростовской области. В детской больнице 16-летняя девочка-подросток родила ребёнка и выбросила его в мусор.



Тело новорожденного в мусорной корзине в туалете утром 21 марта нашла уборщица. Женщина обратила внимание на подозрительный пакет. Развернув целлофан, сотрудница была шокирована увиденным. Под пленкой находилось бездыханное тело ребёнка.



По предварительным данным, его матерью стала 16-летняя пациентка, поступившая в больницу накануне. В ДГБ несовершеннолетнюю доставила «скорая» ночью 21 марта. Девочка жаловалась на нестерпимые боли в спине. Врачи приняли решение оставить её в стационаре.



Около трёх часов ночи она снова почувствовала сильную боль. Когда девочка поняла, что у неё начались роды, она отправилась в туалет.



Там малыш и появился на свет. Сразу же после рождения юная мать, предположительно, задушила ребёнка. Затем она завернула тельце в пакет и выбросила в мусор, после чего вернулась в палату.



Сейчас с девушкой работают сотрудники следственных органов. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.