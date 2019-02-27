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В ростовском СИЗО нашли повешенным бизнесмена из Краснодара

В ростовском СИЗО нашли повешенным бизнесмена из Краснодара
Предпринимателя из Краснодара нашли повешенным в СИЗО № 1 Ростова. Тело мужчины обнаружили в режимном учреждении на улице Максима Горького 28 февраля.

Тело 43-летнего бизнесмена было подвешено на шнурке к вентиляционной решетке в туалете, сообщает DonDay.ru. Помимо погибшего, в камере содержались ещё три человека. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

О мужчине известно, что он работал в строительной компании ООО «Девелопер». Его задержали по подозрению в мошенничестве и отмывании денег 8 октября 2018 года. Как полагает следствие, предприниматель похитил деньги дольщиков строившихся в Краснодаре жилых комплексов «Южный» и «Валентина».

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