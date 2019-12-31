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В Ростовской области двух мужчин подозревают в похищении таксиста

В Ростовской области двух мужчин подозревают в похищении таксиста
Двух жителей Ростовской области подозревают в похищении человека. Злоумышленников удалось задержать и допросить.

Происшествие случилось 2 января в Гуково. Мужчины напали на водителя такси, скрутили его и засунули в багажник. Затем они перевезли его в Красносулинский район. Вытащив таксиста из авто, они стали его избивать. Затем бросили его и скрылись.

По информации СУ СКР по Ростовской области, подозреваемых удалось задержать. На допросе они признали свою вину, а также рассказали о том, что ранее совершали разбойные нападения на офисы микрозаймов.

Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

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