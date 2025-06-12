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В бассейне парк-отеля утонула 63-летняя жительница Таганрога

В бассейне парк-отеля утонула 63-летняя жительница Таганрога
В Таганроге в бассейне утонула 63-летняя местная жительница. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Трагедия произошла 9 июня в одном из городских бассейнов. Женщина решила поплавать и спустилась в воду. Вскоре отдыхающие заметили, что на дне лежит человек. Горожанку вытащили на сушу и вызвали медиков. Однако спасти её не удалось — она скончалась во время оказания помощи.

Полицейские установили, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.
Фото: соцсцети
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