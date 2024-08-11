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В Ростовской области два человека утонули в водоемах

В Ростовской области два человека утонули в водоемах
Два человека утонули в водоемах Ростовской области. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось на базе отдыха «Бабиевский причал» в Ростове-на-Дону. Супруги приехали из города Санкт-Петербурга, чтобы отдохнуть. Жена ушла купаться в Дону и спустя некоторое время потерялась из виду. Мужчина запаниковал и вызвал на место сотрудников МЧС. Они вытащили тело на берег.

Еще одно происшествие случилось в Усть-Донецком районе. Спасатели вытащили из Северского Донца 53-летнего мужчину. Медики констатировали его смерть.
Фото: Rostov.ru
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