В Ростовской области два человека утонули в водоемах

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Два человека утонули в водоемах Ростовской области. Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.ЧП случилось на базе отдыха «Бабиевский причал» в Ростове-на-Дону. Супруги приехали из города Санкт-Петербурга, чтобы отдохнуть. Жена ушла купаться в Дону и спустя некоторое время потерялась из виду. Мужчина запаниковал и вызвал на место сотрудников МЧС. Они вытащили тело на берег.Еще одно происшествие случилось в Усть-Донецком районе. Спасатели вытащили из Северского Донца 53-летнего мужчину. Медики констатировали его смерть.