В Ростовской области восьмилетняя девочка попала под колеса легковушки

В Ростовской области 8-летний ребенок попал под колеса легковушки. Авария случилась днем 15 октября в Родионово-Несветайской слободе.По предварительным данным, 71-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Ворошилова. В районе дома № 1 внезапно на дорогу выбежала девочка. Водитель не успел среагировать, в итоге школьница попала под колеса автомобиля. Травм ребенку избежать не удалось.- В результате аварии она получила травмы и была доставлена в больницу, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.