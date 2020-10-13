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В Ростовской области восьмилетняя девочка попала под колеса легковушки

В Ростовской области восьмилетняя девочка попала под колеса легковушки
В Ростовской области 8-летний ребенок попал под колеса легковушки. Авария случилась днем 15 октября в Родионово-Несветайской слободе.

По предварительным данным, 71-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Ворошилова. В районе дома № 1 внезапно на дорогу выбежала девочка. Водитель не успел среагировать, в итоге школьница попала под колеса автомобиля. Травм ребенку избежать не удалось.

- В результате аварии она получила травмы и была доставлена в больницу, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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