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В Ростовской области водитель большегруза устроил крупное ДТП с участием восьми авто

В Ростовской области водитель большегруза устроил крупное ДТП с участием восьми авто
На трассе в Ростовской области произошло массовое ДТП с участием восьми машин. Авария произошла утром 28 сентября на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе.

По предварительным данным, 34-летний мужчина ехал на машине марки «ДАФ», не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущую машину. Далее «паровозиком» столкнулись «Митсубиси», «ГАЗель», «МАН», «Хендай» и несколько КамАЗов.

- В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Митсубиси», - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - С травмами 37-летний мужчина доставлен в больницу.

Машины получили механические повреждения. Владельцам авто придется существенно потратиться на ремонт дорогостоящих грузовиков. Некоторые из них придется и вовсе сдать на металлолом.
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