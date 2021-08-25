В Ростовской области в массовом ДТП с участием двух КамАЗов пострадали два человека. Авария произошла 26 августа в Семикаракорском районе.По предварительным данным, 41-летний водитель за рулем «КамАЗ-53213» двигался по объездной дороге города Семикаракорска. В то же время 33-летний мужчина на «Митсубиси ECLIPSE CROSS» остановился перед светофором. Видимо, водитель большегруза не заметил запрещающего сигнала светофора, поэтому не справился с управлением и въехал в зад впереди стоящего авто.После чего грузовик отбросило еще на один «КамАЗ-5320», а его вместе с прицепом и 31-летним водителем откинуло на микроавтобус «Форд Транзит». Машины и прицепы получили механические повреждения.Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадали водитель и 30-летняя пассажирка «Митсубиси». С травмами их доставили МБУЗ ЦРБ Семикаракорского района.