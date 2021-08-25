Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области в массовом ДТП с участием двух КамАЗов пострадали два человека

В Ростовской области в массовом ДТП с участием двух КамАЗов пострадали два человека

В Ростовской области в массовом ДТП с участием двух КамАЗов пострадали два человека. Авария произошла 26 августа в Семикаракорском районе.

По предварительным данным, 41-летний водитель за рулем «КамАЗ-53213» двигался по объездной дороге города Семикаракорска. В то же время 33-летний мужчина на «Митсубиси ECLIPSE CROSS» остановился перед светофором. Видимо, водитель большегруза не заметил запрещающего сигнала светофора, поэтому не справился с управлением и въехал в зад впереди стоящего авто.



После чего грузовик отбросило еще на один «КамАЗ-5320», а его вместе с прицепом и 31-летним водителем откинуло на микроавтобус «Форд Транзит». Машины и прицепы получили механические повреждения.

Как сообщают в УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадали водитель и 30-летняя пассажирка «Митсубиси». С травмами их доставили МБУЗ ЦРБ Семикаракорского района.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.