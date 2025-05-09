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Армянская община Ростова торжественно отметила день Победы

Армянская община Ростова торжественно отметила день Победы
Армянская община Ростова торжественно отметила день Победы. В мероприятии, прошедшем 9 мая, приняли участие генеральный консул Республики Армения в ЮФО и СКФО Левон Минасян, председатель правления армянской общины «Нахичеванская-на-Дону» Арутюн Сурмалян, депутат городской думы Сергей Авакян, представители общественности и горожане.

Торжества начались с литургии в храме Сурб Арутюн, где участники мероприятия почтили память павших воинов. После богослужения они возложили цветы к хачкару, установленному в память о жертвах войны, и к Вечному огню на мемориале «Павшим воинам».

Кульминацией дня стал концерт, организованный воспитанниками духовно-просветительского центра «Айордац Тун». На сцене прозвучали песни военных лет, которые тронули сердца всех присутствующих.

Эти мероприятия играют важную роль в сохранении памяти о героях Великой Отечественной войны и их вкладе в общую Победу.
Фото: Армянская община Ростова
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