Фото: Армянская община Ростова

Армянская община Ростова торжественно отметила день Победы. В мероприятии, прошедшем 9 мая, приняли участие генеральный консул Республики Армения в ЮФО и СКФО Левон Минасян, председатель правления армянской общины «Нахичеванская-на-Дону» Арутюн Сурмалян, депутат городской думы Сергей Авакян, представители общественности и горожане.Торжества начались с литургии в храме Сурб Арутюн, где участники мероприятия почтили память павших воинов. После богослужения они возложили цветы к хачкару, установленному в память о жертвах войны, и к Вечному огню на мемориале «Павшим воинам».Кульминацией дня стал концерт, организованный воспитанниками духовно-просветительского центра «Айордац Тун». На сцене прозвучали песни военных лет, которые тронули сердца всех присутствующих.Эти мероприятия играют важную роль в сохранении памяти о героях Великой Отечественной войны и их вкладе в общую Победу.