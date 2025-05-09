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Поврежденное дорожное покрытие заметили после парада в Ростове

Поврежденное дорожное покрытие заметили после парада в Ростове
После парада Победы в Ростове на некоторых улицах поврежден асфальт. DonDay опубликовал фотографии, на которых видны царапины на дороге.

Разбитое дорожное покрытие заметили на Театральной площади и Большой Садовой улице.

9 мая в рамках парада по городу проехала военная техника. В мероприятии участвовали более 60 машин, включая образцы времён Великой Отечественной войны. Среди современной техники были бронеавтомобиль «Тайфун ВДВ», боевая машина поддержки танков «Терминатор», комплекс радиоэлектронного подавления и другая техника.
Фото: Donday.
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