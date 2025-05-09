Поврежденное дорожное покрытие заметили после парада в Ростове

Фото: Donday.

После парада Победы в Ростове на некоторых улицах поврежден асфальт. DonDay опубликовал фотографии, на которых видны царапины на дороге.Разбитое дорожное покрытие заметили на Театральной площади и Большой Садовой улице.9 мая в рамках парада по городу проехала военная техника. В мероприятии участвовали более 60 машин, включая образцы времён Великой Отечественной войны. Среди современной техники были бронеавтомобиль «Тайфун ВДВ», боевая машина поддержки танков «Терминатор», комплекс радиоэлектронного подавления и другая техника.