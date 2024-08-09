В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадала девятилетняя девочка

Фото: Ростов.Ру

В Мясниковском районе в ДТП с грузовиком пострадала школьница. Авария случилась 8 августа около 16:00 в селе Крым.По предварительным данным, 55-летний водитель «Скании» ехал по улице Большесальской в сторону села Чалтырь. Неподалеку от остановки «13-я Линия» многотонная машина выехала на встречную полосу, где врезалась в «Киа Сид».По информации Госавтоинспекции Ростовской области, в ДТП пострадала восьмилетняя девочка — пассажир легковушки. Ее отвезли в больницу.