Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадала девятилетняя девочка

В Ростовской области в ДТП с грузовиком пострадала девятилетняя девочка
В Мясниковском районе в ДТП с грузовиком пострадала школьница. Авария случилась 8 августа около 16:00 в селе Крым.

По предварительным данным, 55-летний водитель «Скании» ехал по улице Большесальской в сторону села Чалтырь. Неподалеку от остановки «13-я Линия» многотонная машина выехала на встречную полосу, где врезалась в «Киа Сид».

По информации Госавтоинспекции Ростовской области, в ДТП пострадала восьмилетняя девочка — пассажир легковушки. Ее отвезли в больницу.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.