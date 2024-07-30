В Ростовской области в ДТП с грузовиком погибли 39-летняя женщина и 6-летний мальчик

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в ДТП с военным грузовиком погибли мать и сын. Происшествие случилось 30 июля на трассе А-270 «Новошахтинск - граница с ЛНР».Около 14:30 по дороге ехал 42-летний мужчина на «КАМАЗе». По предварительным данным, на нерегулируемом перекрёстке при повороте направо водитель не уступил дорогу автомобилю «Киа Сид» под управлением 39-летнего мужчины. Грузовик протаранил легковушку.По данным региональной Госавтоинспекции, что в результате ДТП погибли 39-летняя женщина и 6-летний мальчик, которые находились в «Киа Сид». Кроме того, пострадали 9-летний, 16-летний и 17-летний пассажиры этого автомобиля.