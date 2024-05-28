Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП получил травмы 12-летний велосипедист. Авария произошла в городе Миллерово 27 мая.По улице Богдана Хмельницкого на велосипеде «Рейсер» ехал подросток. Предварительно, он проезжал поворот в районе дома № 1. Мальчик не заметил остановившуюся «Ладу Приору», за рулем которой был 38-летний водитель, и врезался в нее.По информации регионального УГИБДД, мальчик получил травмы. Его доставили в больницу, где оказали разовую медицинскую помощь.