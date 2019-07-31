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В Ростовской области в ДТП погиб водитель грузовика «Красное&Белое»

В Ростовской области в ДТП погиб водитель грузовика «Красное&Белое»
На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области в ДТП погиб водитель грузовика сети «Красное&Белое». Авария случилась около 16 часов 2 августа в Красносулинском районе.

По предварительным данным, 40-летний мужчина, управлявший фирменным грузовиком «Исудзу», врезался в КамАЗ.
– Водитель был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм, – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

52-летний водитель КамАЗа не пострадал. По факту происшествия начата проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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