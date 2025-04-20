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В Ростовской области в ДТП погиб 4-летний мальчик

В Ростовской области в ДТП погиб 4-летний мальчик
В Ростовской области в результате ДТП погиб один ребенок и двое получили травмы. ЧП случилось 20 апреля около 13:30..

По предварительным данным, 26-летняя женщина, управлявшая автомобилем «ВАЗ-21102», двигалась на высокой скорости по трассе «Ростов – Семикаракорск – Волгодонск». На подъезде к хутору Семенкин машина вылетела с дороги, а затем врезалась в дерево.

В ГАИ Ростовской области сообщили, что в ДТП погиб четырехлетний мальчик, а двое других детей — девочки двух и шести лет — получили травмы. Пострадавших госпитализировали.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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