В ДТП на донской трассе погиб 4-летний мальчик

На трассе в Ростовской области в ДТП погиб четырехлетний мальчик, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 6 июля около 19 часов.Предварительно, 27-летний мужчина на автомобиле «Ниссан Премьера» ехал по автодороге «Веселый – Верхнесоленый – Ажинов». На подъезде к хутору Ленинскому Веселовского района он потерял управление и врезался в дерево на обочине.Его четырехлетний пассажир погиб на месте. Водителя и 25-летнюю девушку госпитализировали. Годовалому малышу, который также находился в машине, оказали разовую медпомощь.