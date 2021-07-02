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В ДТП на донской трассе погиб 4-летний мальчик

В ДТП на донской трассе погиб 4-летний мальчик
На трассе в Ростовской области в ДТП погиб четырехлетний мальчик, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось 6 июля около 19 часов.

Предварительно, 27-летний мужчина на автомобиле «Ниссан Премьера» ехал по автодороге «Веселый – Верхнесоленый – Ажинов». На подъезде к хутору Ленинскому Веселовского района он потерял управление и врезался в дерево на обочине.

Его четырехлетний пассажир погиб на месте. Водителя и 25-летнюю девушку госпитализировали. Годовалому малышу, который также находился в машине, оказали разовую медпомощь.

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