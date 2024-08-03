Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в ДТП на М-4 «Дон» погибли мать и сын. Происшествие случилось в Октябрьском сельском районе.Около 4:00 по дороге двигался 59-летний водитель «Лады Весты». Предварительно, мужчина съехал на правую обочину. Затем легковушка врезалась в припаркованный КамАЗ, за рулем которого находился 26-летний парень.В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии погибли 12-летний мальчик и 57-летняя женщина — пассажиры «Лады». Кроме того, травмы получил водитель легковушки. Его доставили в больницу.