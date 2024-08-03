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В Ростовской области в ДТП на М-4 «Дон» погибли мать и сын

В Ростовской области в ДТП на М-4 «Дон» погибли мать и сын
В Ростовской области в ДТП на М-4 «Дон» погибли мать и сын. Происшествие случилось в Октябрьском сельском районе.

Около 4:00 по дороге двигался 59-летний водитель «Лады Весты». Предварительно, мужчина съехал на правую обочину. Затем легковушка врезалась в припаркованный КамАЗ, за рулем которого находился 26-летний парень.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в результате аварии погибли 12-летний мальчик и 57-летняя женщина — пассажиры «Лады». Кроме того, травмы получил водитель легковушки. Его доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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