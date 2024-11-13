В Ростовской области в аварии с «перевертышем» пострадали два человека

Фото: МБУ АР «УПЧС»

В Ростовской области под Аксаем произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Авария случилась 12 ноября на дороге станица Ольгинская — поселок Дорожный.Водитель «Лады Калины», 20-летний молодой человек, не справился с управлением и на высокой скорости вылетел на обочину, после чего скатился в кювет и перевернулся.- В результате происшествия пострадали 20-летний водитель и 22-летний пассажир. Оба с серьезными травмами были отправлены в больницу, - сообщили в МБУ АР «УПЧС».Другие участники ДТП, еще два пассажира, от госпитализации отказались.