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В Ростовской области в аварии с «перевертышем» пострадали два человека

В Ростовской области в аварии с «перевертышем» пострадали два человека

В Ростовской области под Аксаем произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Авария случилась 12 ноября на дороге станица Ольгинская — поселок Дорожный.

Водитель «Лады Калины», 20-летний молодой человек, не справился с управлением и на высокой скорости вылетел на обочину, после чего скатился в кювет и перевернулся.

- В результате происшествия пострадали 20-летний водитель и 22-летний пассажир. Оба с серьезными травмами были отправлены в больницу, - сообщили в МБУ АР «УПЧС».

Другие участники ДТП, еще два пассажира, от госпитализации отказались.
Фото: МБУ АР «УПЧС»
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