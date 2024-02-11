В Ростовской области утонул директор муниципального Центра детского творчества

Фото: газета «Красносулинский вестник».

В Ростовской области утонул 57-летний директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского технического творчества (МБУ ДО ЦДТТ) города Красный Сулин. Трагедия произошла 10 февраля на Вербенском водохранилище.По информации газеты «Красносулинский вестник», Вадим Вертий в свой день рождения отправился на рыбалку с 76-летним знакомым. Около 13:00 именинник провалился под лед. Пожилой товарищ попытался спасти утопающего, но не смог.Спасатели искали тело рыбака больше суток. Только 11 февраля около 17:00 его удалось извлечь из водоема. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются, проводятся необходимые экспертизы.Отметим, что Вадим Вертий руководил МБУ ДО ЦДТТ больше 20 лет. Он находился в должности директора с 2003 года. В образовательном учреждении дети осваивали робототехнику, авиамоделизм и многое другое.