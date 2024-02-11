В Ростовской области утонул директор муниципального Центра детского творчества
В Ростовской области утонул 57-летний директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского технического творчества (МБУ ДО ЦДТТ) города Красный Сулин. Трагедия произошла 10 февраля на Вербенском водохранилище.
По информации газеты «Красносулинский вестник», Вадим Вертий в свой день рождения отправился на рыбалку с 76-летним знакомым. Около 13:00 именинник провалился под лед. Пожилой товарищ попытался спасти утопающего, но не смог.
Спасатели искали тело рыбака больше суток. Только 11 февраля около 17:00 его удалось извлечь из водоема. Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются, проводятся необходимые экспертизы.
Отметим, что Вадим Вертий руководил МБУ ДО ЦДТТ больше 20 лет. Он находился в должности директора с 2003 года. В образовательном учреждении дети осваивали робототехнику, авиамоделизм и многое другое.