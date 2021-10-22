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В Ростовской области столкнулись два автобуса с пассажирами: есть пострадавшие

В Ростовской области столкнулись два автобуса с пассажирами: есть пострадавшие
В Ростовской области произошла серьезная авария с участием двух автомобилей общественного транспорта. ДТП случилось утром 25 октября на улице Морской.

По данным портала Donday-Волгодонск, рейсовый автобус Волгодонск - Краснодар столкнулся с пригородной маршруткой. От удара «ГАЗель» с пассажирами перевернулась. В машине вылетели стекла, помялся капот. На место выехали все экстренные службы города.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали пассажиры маршрутки. Им сейчас оказывают помощь медики.
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