В Ростовской области столкнулись два автобуса с пассажирами: есть пострадавшие
В Ростовской области произошла серьезная авария с участием двух автомобилей общественного транспорта. ДТП случилось утром 25 октября на улице Морской.
По данным портала Donday-Волгодонск, рейсовый автобус Волгодонск - Краснодар столкнулся с пригородной маршруткой. От удара «ГАЗель» с пассажирами перевернулась. В машине вылетели стекла, помялся капот. На место выехали все экстренные службы города.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали пассажиры маршрутки. Им сейчас оказывают помощь медики.