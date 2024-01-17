В Ростовской области случайные очевидцы помогли поставить на колеса «перевертыш»

Фото: Соцсети.

В Ростовской области случайные очевидцы помогли поставить на колеса перевернувшуюся машину. Происшествие случилось 17 января в станице Тацинской.В соцсетях жители опубликовали фото перевернувшейся на трассе «Лады Гранты». Видимо, на скользкой автодороге водитель не справился с управлением, и авто перевернулось. Автомобилист не пострадал, а вот поставить машину на колеса самостоятельно не удалось.К счастью, мимо проезжали люди и решили ему помочь. Несколько дюжих мужиков качнули легковушку и вернули ее в прежнее положение.