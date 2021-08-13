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В Левенцовке в Ростове пешеход попал под колеса авто

В Левенцовке в Ростове пешеход попал под колеса авто
В Левенцовке в Ростове пешеход попал под колеса авто. Происшествие случилось утром 16 августа на улице Ткачева.

По словам очевидцев, в районе дома № 20 мужчина вышел на проезжую часть. Он не дошел до перехода, когда в него влетел автомобиль. На помощь пострадавшему пришли случайные очевидцы, которые вызвали «скорую».

В УГИБДД по Ростовской области ситуацию не комментируют. Возможно, пострадавший пешеход отделался легкими ушибами и ссадинами, а госпитализация ему не понадобилась.

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