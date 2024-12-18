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В Ростовской области силы ПВО отразили атаку 10 ракет

В Ростовской области силы ПВО отразили атаку 10 ракет
Ростовская область попала под массированную ракетную атаку 18 декабря. Средства противовоздушной обороны поразили 10 целей.

В результате падения фрагментов сбитой ракеты загорелся жилой дом в хуторе Малая Каменка. Осколками повреждены окна в доме на улице Речной.

- Во дворе домовладения на улице Карла Маркса обнаружен еще один фрагмент ракеты. Место оцеплено, - заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. - По поступающим оперативным данным, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

Глава региона добавил, что информация о разрушениях уточняется.
Фото: Ростов.Ру
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