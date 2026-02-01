Новости
ФК «Ростов» уступил «Родине»

ФК «Ростов» проиграл в матче «Родине». Игра прошла в ОАЭ 1 февраля.

Первый тайм завершился для обеих команд с нулевым счетом. Гол смог забить в ворота ростовчан соперник Пар Гуйе.

Сейчас «Ростов» находится на 11-м месте в чемпионате России. Интересно, что сам Валерий Карпин пришел поддержать бывших воспитанников.
Фото: ФК «Ростов»
