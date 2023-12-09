В Ростовской области произошла авария с участием машины медслужбы

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонске столкнулись два автомобиля. ДТП случилось 8 декабря.Около 10:00 на перекрестке улицы Пионерской и переулка Первомайского на красный сигнал светофора проехал «Шевроле Лачетти». За рулем автомобиля сидел 41-летний мужчина. В этот момент движение начал водитель медучреждения за рулем «УАЗ-396295». Столкновения избежать не удалось. После удара машины отлетели на перила.Автомобили получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.