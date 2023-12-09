Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области произошла авария с участием машины медслужбы

В Ростовской области произошла авария с участием машины медслужбы
В Волгодонске столкнулись два автомобиля. ДТП случилось 8 декабря.

Около 10:00 на перекрестке улицы Пионерской и переулка Первомайского на красный сигнал светофора проехал «Шевроле Лачетти». За рулем автомобиля сидел 41-летний мужчина. В этот момент движение начал водитель медучреждения за рулем «УАЗ-396295». Столкновения избежать не удалось. После удара машины отлетели на перила.

Автомобили получили механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.