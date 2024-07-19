В Ростовской области при пожаре погибла 55-летняя женщина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Каменске-Шахтинском погибла 55-летняя женщина во время пожара в своем доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.По предварительным данным, пожар случился 18 июля на улице Карла Маркса, 67. Около 10:00 женщина включила электрическую лампу на потолке. Из-за неисправности проводки произошло короткое замыкание. Искры попали на гору мусора в доме, и он воспламенился.Увидев дым, очевидцы вызвали пожарных. Горение ликвидировали на одном квадратном метре. Из-за сильного задымления женщина не смогла выбраться из дома. Она надышалась едким дымом и погибла.Как сообщает ведомство, пожарным удалось ликвидировать огонь за 17 минут.