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В Ростовской области при пожаре погибла 55-летняя женщина

В Ростовской области при пожаре погибла 55-летняя женщина
В Каменске-Шахтинском погибла 55-летняя женщина во время пожара в своем доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По предварительным данным, пожар случился 18 июля на улице Карла Маркса, 67. Около 10:00 женщина включила электрическую лампу на потолке. Из-за неисправности проводки произошло короткое замыкание. Искры попали на гору мусора в доме, и он воспламенился.

Увидев дым, очевидцы вызвали пожарных. Горение ликвидировали на одном квадратном метре. Из-за сильного задымления женщина не смогла выбраться из дома. Она надышалась едким дымом и погибла.

Как сообщает ведомство, пожарным удалось ликвидировать огонь за 17 минут.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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