В Ростовской области пожилая женщина пострадала при пожаре

В Красносулинском районе при пожаре пострадала 85-летняя женщина. Возгорание произошло вечером 30 января в хуторе в хуторе Лихой в переулке школьном.Как сообщили у ГУ МЧС по Ростовской области, огонь распространился на площади 42 квадратных метров.Жертв, к счастью удалось избежать. Однако ожоги получила бабушка. Бригада медиков доставила ее в МБУЗ районная больница города Красного Сулина и Красносулинского района.- В ликвидации пламени принимали участие два пожарных расчета, - добавили в ведомстве.