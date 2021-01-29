Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области пожилая женщина пострадала при пожаре

В Ростовской области пожилая женщина пострадала при пожаре
В Красносулинском районе при пожаре пострадала 85-летняя женщина. Возгорание произошло вечером 30 января в хуторе в хуторе Лихой в переулке школьном.

Как сообщили у ГУ МЧС по Ростовской области, огонь распространился на площади 42 квадратных метров.

Жертв, к счастью удалось избежать. Однако ожоги получила бабушка. Бригада медиков доставила ее в МБУЗ районная больница города Красного Сулина и Красносулинского района.

- В ликвидации пламени принимали участие два пожарных расчета, - добавили в ведомстве.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.