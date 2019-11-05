Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области пограничники устроили перестрелку: видео

В Ростовской области пограничники устроили перестрелку: видео
В Донецке Ростовской области произошла перестрелка. Инцидент случился около 16 часов 7 ноября на Украинском шоссе. Об этом Rostov.ru рассказал собственный источник.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что сотрудники пограничного управления гнались за автомобилем «Таврия». Пытаясь остановить машину, они открыли по ней огонь.

Когда водитель, наконец, затормозил и вышел из авто, на него надели наручники. Затем его усадили в служебный «бобик» и увезли в неизвестном направлении.

Все обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.