В Ростовской области пограничники устроили перестрелку: видео



В Донецке Ростовской области произошла перестрелка. Инцидент случился около 16 часов 7 ноября на Украинском шоссе. Об этом Rostov.ru рассказал собственный источник.



На записи с камер видеонаблюдения видно, что сотрудники пограничного управления гнались за автомобилем «Таврия». Пытаясь остановить машину, они открыли по ней огонь.



Когда водитель, наконец, затормозил и вышел из авто, на него надели наручники. Затем его усадили в служебный «бобик» и увезли в неизвестном направлении.



Все обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются.



