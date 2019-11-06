Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

На Дону пограничники обстреляли машину контрабандиста ради штрафа в 1000 рублей

На Дону пограничники обстреляли машину контрабандиста ради штрафа в 1000 рублей
Стали известны подробности перестрелки в Ростовской области. Происшествие случилось в Донецке около 16 часов 7 ноября.

По Украинскому шоссе мчался мужчина за рулём «Таврии», за ним гнались сотрудники пограничного управления. Чтобы остановить нарушителя, они стали стрелять по машине. На записи с камер видеонаблюдения видно, что мужчина остановился и вышел из авто. Пограничники подбежали к нему, направив на него оружие. Его усадили в служебный «бобик» и увезли.

Как позже сообщил Rostov.ru собственный источник, за пограничники задержали контрабандиста, перевозившего два бочонка красной икры. Общий вес товара составил около 50 килограммов. Донецкий районный суд 8 ноября рассмотрел дело задержанного. Его приговорили к штрафу в размере 1000 рублей.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.