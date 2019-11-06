На Дону пограничники обстреляли машину контрабандиста ради штрафа в 1000 рублей



Стали известны подробности перестрелки в Ростовской области. Происшествие случилось в Донецке около 16 часов 7 ноября.



По Украинскому шоссе мчался мужчина за рулём «Таврии», за ним гнались сотрудники пограничного управления. Чтобы остановить нарушителя, они стали стрелять по машине. На записи с камер видеонаблюдения видно, что мужчина остановился и вышел из авто. Пограничники подбежали к нему, направив на него оружие. Его усадили в служебный «бобик» и увезли.



Как позже сообщил Rostov.ru собственный источник, за пограничники задержали контрабандиста, перевозившего два бочонка красной икры. Общий вес товара составил около 50 килограммов. Донецкий районный суд 8 ноября рассмотрел дело задержанного. Его приговорили к штрафу в размере 1000 рублей.