В Ростовской области парень молотком забил до смерти свою бабушку

В Ростовской области задержали 20-летнего парня, забившего до смерти собственную бабушку молотком. Вместе с ним как соучастница под стражу может отправиться его 19-летняя девушка. Тело 63-летней пенсионерки нашли во дворе многоквартирного дома утром 17 августа в Аксае.По предварительным данным, между задержанным и его бабушкой произошел конфликт. Дело дошло до драки. В порыве злости парень схватил лежащий рядом молоток и неоднократно ударил пожилую женщину по лицу. От полученных травм она скончалась на месте.Позже вместе со своей девушкой он вынес тело на улицу и выбросил труп бабушки во дворе. Через время тело нашли прохожие и сообщили в полицию. Парень вину признал и сам рассказал подробности содеянного.Как сообщают в СУ СКР по Ростовской области, внуку грозит статья «Убийство», а его возлюбленной -«Пособничество в убийстве».Если вину молодой пары получится доказать в суде, парень и его девушка могут получить до 15 лет лишения свободы.