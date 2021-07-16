В Ростовской области парень до полусмерти избил молотком своего соседа

В Миллерово местный житель набросился с молотком на 51-летнего мужчину. Происшествие случилось в ночь на 15 июля 2021 года.По версии следствия, в тот вечер парень пришел в гости к 51-летнему соседу. Знакомые поскандалили. В какой-то момент парень напал на знакомого с кулаками и жестоко избил. Затем гость схватил молоток и несколько раз ударил им по голове.Родственники пострадавшего, увидев, что случилось, тут же вызвали скорую помощь и полицию. 23-летнего злоумышленника задержали, а пострадавшего госпитализировали и оказали необходимую медпомощь. Врачам удалось спасти мужчину.- В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - рассказали в СУ СКР по Ростовской области.