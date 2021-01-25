В Ростовской области осудили отца, дочь которого умерла от отравления бензином
В Ростовской области вынесли приговор отцу, маленькая дочь которого умерла от отравления бензином. Решение выносил Матвеево-Курганский районный суд в начале января 2021 года, однако стало известно об этом только сейчас.
Ранее Rostov.ru рассказывал трагическую историю, случившуюся в июле 2020 года. Годовалая малышка резвилась рядом с отцом, пока тот чинил мотоцикл. Мужчина отлил из бензобака немного горючего в бутылку. Не успел отец обернуться, как девочка уже схватила ее и сделала несколько глотков. С тяжелейшим отравлением кроху доставили в больницу, но так и не смогли спасти.
Убитого горем отца судили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Суд учел обстоятельства случившегося и душевную боль семейства. В итоге мужчина получил наказание в виде года ограничения свободы. В это время ему нельзя изменять место жительства или пребывания без уведомления специализированного органа, не выезжать за пределы территории района, а также сидеть дома с 22.00 до 6.00.
Приговор вступил в законную силу.