В Ростовской области на третьем этаже многоквартирного дома загорелась квартира

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В жилом массиве «Прибрежный» города Батайска 21 марта около четырех часов дня случилось чрезвычайное происшествие – загорелась квартира на третьем этаже многоквартирного дома по адресу: улица Котова, 12/2.По словам свидетелей, огонь распространился в квартире, расположенной на предпоследнем этаже здания. Из окон стали вырываться густые потоки темного дыма, что немедленно привлекло внимание жильцов. Обеспокоенные граждане сразу же позвонили в службу пожарной охраны.Для борьбы с огнем на место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС: одиннадцать человек личного состава и пять специализированных машин.Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области, пожар был успешно потушен.