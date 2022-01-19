В Ростовской области на трассе военнослужащий скончался в ДТП

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В Ростовской области военнослужащий погиб в ДТП. Авария произошла 21 января перед разъездом Шахты – Ягодинка.Предварительно известно, что на трассе столкнулись две легковушки. Удар был таким, что машины отбросило в разные стороны. Одна из них вылетела в кювет, а вторая отлетела в противоположную сторону. За рулем одной из машин находился сотрудник донской воинской части.Оперативный комментарий в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) предоставить не смогли.