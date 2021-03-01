В массовом ДТП под Ростовом погиб военнослужащий
В массовой аварии на трассе под Ростовом погиб военнослужащий по контракту. Трагедия произошла около полудня 3 марта в районе поселка Щепкин.
Как сообщал Rostov.ru, участниками ДТП стали фургон, большегруз и машина ВАИ (военная автомобильная инспекция). Последней досталось больше всего - у авто смят бампер, и повреждено лобовое стекло.
- В результате ДТП сотрудник ВАИ получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в командовании военной полиции МО РФ.
Обстоятельства и причины аварии пока не известны.