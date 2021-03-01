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В массовом ДТП под Ростовом погиб военнослужащий

В массовом ДТП под Ростовом погиб военнослужащий
В массовой аварии на трассе под Ростовом погиб военнослужащий по контракту. Трагедия произошла около полудня 3 марта в районе поселка Щепкин.

Как сообщал Rostov.ru, участниками ДТП стали фургон, большегруз и машина ВАИ (военная автомобильная инспекция). Последней досталось больше всего - у авто смят бампер, и повреждено лобовое стекло.

- В результате ДТП сотрудник ВАИ получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в командовании военной полиции МО РФ.

Обстоятельства и причины аварии пока не известны.

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