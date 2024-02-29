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В Волгодонске осудили мужчину, который до смерти избил сожительницу

В Волгодонске осудили мужчину, который до смерти избил сожительницу
В Ростовской области осудили 58-летнего мужчину, который избил возлюбленную до смерти. Он был обвинен по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Трагический случай произошел 11 июля в городе Волгодонске. Возлюбленные вместе выпивали алкогольные напитки в одном из домов на улице Главной. Между ними началась ссора во время застолья. Взаимные упреки перешли в настоящий конфликт. Во время перебранки мужчина вышел из себя. Он набросился на 55-летнюю избранницу с кулаками. Несколько тяжелых ударов он нанес по туловищу и голове женщины. От полученных травм жительница Волгодонска скончалась на месте.

В тот же вечер мужчину задержали полицейские. Во время допроса он сознался в преступлении.

В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Фото: Ростов ру
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