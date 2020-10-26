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В Ростовской области мужчина подозревается в покушении на убийство знакомой

В Ростовской области мужчина подозревается в покушении на убийство знакомой
На 38-летнего мужчину из Азова, ударившего свою знакомую ножом, завели уголовное дело.

В Ростовской области завели уголовное дело на 38-летнего жителя Азова, который ударил свою знакомую ножом. Его подозревают по статье «Покушение на убийство». Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону 28 октября.

Согласно материалам дела подозреваемый выпивал вместе со своей знакомой 27 октября. Через некоторое время у них произошёл конфликт. Разозлившийся мужчина схватил кухонный нож и ударил им 48-летнюю собутыльницу в грудь. Женщина сразу выбежала из дома и вызвала «скорую».

- В настоящее время подозреваемый задержан и заключён под стражу, - добавили в ведомстве.

Решение о дальнейшей судьбе дончанина вынесет суд. Пока специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

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