В Ростовской области мужчина подозревается в покушении на убийство знакомой

На 38-летнего мужчину из Азова, ударившего свою знакомую ножом, завели уголовное дело.В Ростовской области завели уголовное дело на 38-летнего жителя Азова, который ударил свою знакомую ножом. Его подозревают по статье «Покушение на убийство». Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по региону 28 октября.Согласно материалам дела подозреваемый выпивал вместе со своей знакомой 27 октября. Через некоторое время у них произошёл конфликт. Разозлившийся мужчина схватил кухонный нож и ударил им 48-летнюю собутыльницу в грудь. Женщина сразу выбежала из дома и вызвала «скорую».Решение о дальнейшей судьбе дончанина вынесет суд. Пока специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.