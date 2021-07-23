В Ростовской области мужчина отрезал голову своему отцу

В Новошахтинске Ростовской области сын отрезал голову своему отцу. ЧП случилось вечером 26 июля на улице Айвазовского.Как сообщил Rostov.ru собственный источник, подозреваемый в жестокой расправе уже задержан. Им оказался 33-летний местный житель. По предварительной информации, он имеет психические заболевания и был не в себе, когда набросился на отца с ножом.На месте случившегося работают следователи. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.