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В Ростовской области мужчина отрезал голову своему отцу

В Ростовской области мужчина отрезал голову своему отцу

В Новошахтинске Ростовской области сын отрезал голову своему отцу. ЧП случилось вечером 26 июля на улице Айвазовского.

Как сообщил Rostov.ru собственный источник, подозреваемый в жестокой расправе уже задержан. Им оказался 33-летний местный житель. По предварительной информации, он имеет психические заболевания и был не в себе, когда набросился на отца с ножом.

На месте случившегося работают следователи. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

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