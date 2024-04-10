В Ростовской области мужчина получил год колонии за нападение на полицейского

Фото: Rostov.ru

Морозовский районный суд огласил приговор по уголовному делу в отношении Владислава Лебединского. Ему вменял статью «За применение не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти, в связи с исполнением им служебных обязанностей».По версии следствия, Владислав выпивал во дворе дома в Морозовске 1 августа 2023 года. Когда градус ударил в голову, он нарушал общественный порядок. Тогда соседи вызвали на место полицию.На месте двое сотрудников пытались успокоить дебошира и доставить в отдел. Однако тот разозлился и напал на одного из правоохранителей. Он ударил его в лицо. Тем самым нанеся ему повреждение в виде ушиба верхней губы, не причинившее вреда здоровью.В ходе суда злоумышленник свою вину в случившемся не признал.- Приговором суда Лебединский Владислав признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием наказания в колонии-поселении,- добавили в объединенной пресс-службе судов.В законную силу приговор пока не вступил.