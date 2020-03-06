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В Ростовской области мужчина едва не утонул на рыбалке

В Ростовской области мужчина едва не утонул на рыбалке
В Ростовской области мужчина едва не погиб в тонувшей лодке. Происшествие случилось в заливе Мигулянка, в районе станицы Вешенской, 9 марта.

По предварительным данным, мужчина рыбачил на лодке, когда его плавсредство стало тонуть. К счастью, поблизости были спасатели, которые вовремя вытащили рыбака из воды и доставили его на берег.

Он рассказал, что не смог плыть, потому что одежда стала тяжелой в ледяной воде. От помощи врачей рыбак отказался.

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