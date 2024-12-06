В Ростовской области лобовом столкновении пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция РО

В Ростовской области в аварии с легковушками пострадали два человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.Жуткая авария произошла 5 декабря на дороге Гуково — Углеродовский Красносулинского района. По предварительным данным, 43-летний водитель «ВАЗ-2112» и 46-летний водитель «Лады Гранты» на полном ходу столкнулись друг с другом.Из-за сильного удара автомобили выбросило на обочину. Машины превратилась в груду искореженного метала: разбитые бамперы и капоты, у одной из машин разбито лобовое стекло и нет бокового.Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате данной аварии пострадали водители «Лады» и ВАЗа. С множественными травмами мужчин доставили в больницу.