Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области лобовом столкновении пострадали два человека

В Ростовской области лобовом столкновении пострадали два человека

В Ростовской области в аварии с легковушками пострадали два человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Жуткая авария произошла 5 декабря на дороге Гуково — Углеродовский Красносулинского района. По предварительным данным, 43-летний водитель «ВАЗ-2112» и 46-летний водитель «Лады Гранты» на полном ходу столкнулись друг с другом.

Из-за сильного удара автомобили выбросило на обочину. Машины превратилась в груду искореженного метала: разбитые бамперы и капоты, у одной из машин разбито лобовое стекло и нет бокового.

Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, в результате данной аварии пострадали водители «Лады» и ВАЗа. С множественными травмами мужчин доставили в больницу.
Фото: Госавтоинспекция РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.