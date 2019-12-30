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В Ростовской области из-за вспыхнувшей «ГАЗели» сгорел дом: видео

В Ростовской области из-за вспыхнувшей «ГАЗели» сгорел дом: видео
Дом и автомобиль сгорели в Ростовской области. Пожар произошёл рано утром 1 января в станице Кривянской. Сообщение о происшествии на улице Совхозной поступило около 6:30.

Возле дома № 30 загорелась «ГАЗель». По словам очевидцев, она была на газу, и баллон вскоре взорвался. Пламя перекинулось на постройку и охватило площадь 160 квадратных метров. Жильцы сами выбежали на улицу, пожарные эвакуировали двух людей, которые не смогли самостоятельно выйти на улицу.

На тушение ушло порядка полутора часов. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, на месте работали 15 пожарных и четыре единицы техники. В результате происшествия ни один человек не пострадал.

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