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В Ростовской области из-за ветра на берег выбросило сухогруз и танкер

В Ростовской области из-за ветра на берег выбросило сухогруз и танкер
Два судна выбросило на берег в Ростовской области. Происшествия случились 17 апреля из-за сильного ветра, который обрушился на регион.

Сначала около полудня в районе Чемордачки к берегу прибило сухогруз. Позже в хуторе Пухляковском оказался на суше танкер. Судна возвращали в воду с помощью буксиров. Предварительно, они не получили серьёзных повреждений. В результате происшествий ни один человек не пострадал.

В первую половину дня 17 апреля сразу в нескольких районах начались подтопления. Из-за шквалистого ветра Дон вышел из берегов, и вода затопила дороги и жилые улицы в населённых пунктах Азовского района.

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