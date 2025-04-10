В Ростовской области из-за пожара эвакуировали 20 человек

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В Волгодонске в жилом многоквартирном доме случился пожар. Источником возгорания стала одна из квартир, расположенная в доме по улице Ленина.Утром 10 апреля, жители многоэтажки в Ростовской области были разбужены сильным запахом гари. Обнаружив задымление на лестничной площадке, они выяснили, что очаг пожара находится в соседской квартире.Для борьбы с огнем незамедлительно прибыли три пожарные бригады, состоящие из девяти спасателей. По данным регионального управления МЧС, из опасной зоны было эвакуировано 20 человек. Пожар, распространившийся на пять квадратных метров, был полностью ликвидирован к 7:57.Согласно информации городской администрации, владельцы квартиры отсутствовали дома на момент начала пожара. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.